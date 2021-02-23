Самое древнее в Австралии: ученые нашли двухметровое изображение кенгуру (фото)

Рисунку около 17 300 лет

В Австралии ученые нашли старейшую неповрежденную живопись континента – рисунок кенгуру, которому около 17 300 лет.

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Как сообщает BBC, изображение кенгуру достигает двух метров.

Рисунок был обнаружен в малонаселенном округе Кимберли, который славится большим количеством древних рисунков.

На месте также были остатки осиных гнезд, благодаря которым и удалось установить возраст рисунка.

"Мы датировали три гнезда, которые лежали под рисунком, и три, лежащих над ним. И смогли с уверенностью обнаружить, что ему от 17 500 до 17 100 лет. Скорее всего, 17 300 лет", – пояснил исследователь Дэмиен Финч из Университета Мельбурна.

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Фото: DAMIEN FINCH

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