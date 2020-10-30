Самое мощное за 16 лет: землетрясение в Турции глазами украинки

Землетрясение в Эгейском море, которое ощутили на себе жители восточного средиземноморья – Греции и Турции, было самым мощным за последние 16 лет.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказала украинка Лейла Саваш, которая живет в городе Кушадасы.

"За 16 лет в Турции такого сильного землетрясения я еще не ощущала. Трусило очень сильно и долго", – говорит женщина, добавляя, что дома побилось все стоявшее на полках, а также упала она сама.

По ее словам, после начала толчков люди с детьми начали в панике выбегать из домов. Даже после завершения землетрясения многие боялись возвращаться обратно.

На этом фоне на дорогах образовались пробки – многие жители решили вместе с семьями уехать в безопасное место.

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В течение получаса-часа последовало несколько афтершоков, но они уже не чувствовались так сильно..

При этом в Кушадасы, где живет Лейла Саваш, нет особых разрушений. В отличие от Измира, где рухнули около двух десятков домов, в этом городе лишь в некоторых старых домах появились трещины.

Напомним, что жертвами разрушительного землетрясения стали не менее восьми человек – шестеро в Турции и двое в Греции, и еще больше 200 человек при этом пострадали.

Все подробности в спецтеме Землетрясение в Турции

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