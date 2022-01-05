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Самолет РФ таинственно пропал после захвата аэропорта в Казахстане

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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5 января, 18:03
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Российский правительственный борт направлялся в Алматы
Протестующие захватили аэропорт Алматы. Фото: коллаж "Сегодня"
Протестующие захватили аэропорт Алматы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Казахстане захватили аэропорт Алматы. Сотрудники и пассажиры экстренно эвакуируются, рейсы приостановлены.

Об этом сообщает NEXTA Live.

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По предварительным данным, в аэропорту сейчас около 45 протестующих. В момент захвата пассажиров в терминале не было, их успели эвакуировать.

Стало известно, что "Белавиа" предложила пассажирам, следующим из Минска в Казахстан и обратно до 10 января, изменить даты вылета, а кувейтская Jazeera Airways останавливает рейсы в Алматы.

Самолет РФ вошел в воздушное пространство Казахстана

Лайнер Ту-214 российского правительственного отряда, который летел из московского аэропорта "Внуково", вошел в воздушное пространство Казахстана, а после засекретил свой маршрут в воздухе прямо посреди рейса, сообщает Диалог UA.

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Однако примерно через 30 минут после этого сервис отслеживания самолетов "Флайтрадар24" перестал фиксировать местоположение Ту-214 из-за выключенного транспондера на борту самолета. Судя по направлению движения, он направлялся в Алматы. Линия траектории полета при попытке проследить маршрут обрывается в центральной части страны.

Российский политолог Станислав Белковский уточняет, что в районе Алматы все еще живет часть близких родственников экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который намерен бежать из страны.

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Российская авиакомпания "Аэрофлот" тем временем начала отменять рейсы в Казахстан. Отменен, в частности, вечерний рейс в Алматы, который должен был вылететь в 20:55 из Шереметьево. Причины официально не называются.

Протесты в Казахстане

  • В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе на западе Казахстана — вышли с протестами против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ.
  • Однако протесты распространились и на другие города. В Алмате — крупнейшем городе и первой столице страны — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
  • Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алмате режим чрезвычайного положения до 19 января.
  • Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации.
  • Кроме того, протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен. А Токаев выступил с обращением к нации.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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