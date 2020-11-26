Самолет Wizz Air не смог взлететь из-за насекомых: что случилось

В британском Донкастере пилотам компании Wizz Air пришлось прервать взлет из-за отказа датчика скорости. Как выяснилось позже – насекомое отложило три яйца в приборной панели в кабине пилотов.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает издание, сначало все шло нормально, но когда самолет уже разогнался на взлетной полосе до 140 миль в час, пометка на датчике скорости резко упала до нуля, и пилоты вынуждены были остановить самолет.

Позже специальный зонд показал, что внутри прибора застряли три крошечных яйца, каждое размером с рисовое зерно.

Инцидент, о котором стало известно только теперь, случился еще летом, когда Airbus A321 должен был совершить первый полет после 12-недельного простоя из-за карантина вследствии пандемии коронавируса.

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Самолет должен был лететь без пассажиров из аэропорта Южного Йоркшира в Лондон.

После этого случая Wizz Air решила ввести новые требования. Теперь перед вылетом необходимо прочищать все возможные механизмы, также авиакомпания заменила крышки датчиков на своих самолетах на новые.

Напомним, Федеральное управление гражданской авиации США разрешило американской корпорации Boeing вернуть в эксплуатацию скандальные авиалайнеры Boeing 737 Max, полеты которых приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф.

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