"Самый опасный момент": Джонсон оценил российскую угрозу у границ Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон усомнился, что Кремль уже принял решение о дальнейших действиях относительно Украины. По данным разведки, российские войска продолжают перемещение.
Об этом Джонсон сообщил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Все мы думаем, что решение еще не принято, но это совершенно не означает того, что совсем скоро не произойдет чего-то абсолютно катастрофического... Наша разведка наблюдает за концентрацией войск на границе с Украиной, и это, вероятно, самый опасный момент для последующих нескольких дней", – сказал он.
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