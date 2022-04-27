Санду: Молдова не имеет боеспособной армии

На фоне обострения ситуации в Приднестровье власти Молдовы оценили свои возможности для ведения эффективной войны. Выяснилось, что молдавская армия не может оказать сопротивления армии больших стран.
В этом призналась президент Молдовы Майя Санду во время своего выступления к 30-летию создания Генштаба Национальной армии, передает местное агентство Newsmaker.
Что известно
"За 30 лет армия Молдовы осталась без снаряжения, без военной техники и боеспособных средств. Сейчас мы осознаем последствия", – заявила Санду.
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Также Санду признала, что Молдова "не имеет эффективного щита от угрозы, потому что не развила надлежащий военный потенциал, не создала критически важные элементы инфраструктуры и не воспитала социальную устойчивость".
Она отметила, что при этом военные Молдовы, участвующие в миротворческих миссиях под эгидой ООН и ОБСЕ, пользуются репутацией профессионалов.
Напомним, предыдущим президентом страны был пророссийский политик Игорь Додон – лидер партии Социалистов Молдовы.
Обстановка
- Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина может захватить самопровозглашенное образование "Приднестровье" по "щелчку пальцев". Однако для этого должно быть соответствующее обращение официального Кишинева.
- В аннексированном Россией де-факто регионе Молдовы, так называемой Приднестровской молдавской республике ("ПМР"), гремят взрывы, а Кремль традиционно обвиняет в провокациях Украину.
- Разведка Минобороны Украины сообщила, что РФ готовит ракетный удар по непризнанной "Приднестровской молдавской республике" с жертвами среди мирного населения.