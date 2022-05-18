Санду сделала жесткое заявление в адрес России

Молдова потребовала, чтобы Россия вывела свою военную базу с территории самопровозглашенной Приднестровской республики, которую Москва пытается использовать в войне против Украины.
Об этом сообщается на страницах Европейского парламента в соцсетях.
Что известно
Во время своего выступления в Европейском парламенте с призывом предоставить Молдове статус кандидата в члены ЕС молдавский президент Майя Санду заявила, что российские военные должны быть выведены с территории Приднестровья, поскольку они нарушают нейтралитет республики.
"Россия напала на соседнее государство, как это делали большие державы в прошлом, и ввергла в безграничную трагедию народы Украины и всего европейского континента. Они хотели превратить Украину в то, чем никто не хотел бы стать – геополитический придаток более сильного соседа. Мы все надеялись и ждали, что эти времена уже никогда не вернутся. Но они вернулись", – заявила Санду.
Обстановка
- Российская военная база Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова расквартирована в Тирасполе, который расположен в 80 км от столицы Молдовы. Штатная численность составляла – 1700 человек.
- Президент Украины Владимир Зеленский успокаивает, что наступление на нас со стороны Приднестровья вполне возможно, однако для Украины не будет большой угрозы, поскольку это слабый военный контингент.
- Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина может захватить самопровозглашенное образование "Приднестровье" по "щелчку пальцев". Однако для этого должно быть соответствующее обращение официального Кишинева.
- 8 мая Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты в Приднестровском регионе находятся в боевой готовности и могут напасть в любой момент.