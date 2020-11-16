Майя Санду становится новым президентом Молдовы

В Молдове на выборах президента победила кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS), экс-премьер-министр Майя Санду. По результатам подсчета 98% бюллетеней, она опережает действующего президента Игоря Додона более чем на 10%.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК Молдовы.

За Санду проголосовали 55,2% избирателей, тогда как за Додона – 44,8%.

Согласно Кодексу о выборах Молдовы, для того чтобы Центральная избирательная комиссия сочла выборы действительными и чтобы победить, кандидат должен набрать не менее 50% голосов избирателей.

Майя Санду уже заявила о своей победе и поблагодарила поддержавших ее.

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"Эта победа – наша общая победа, я горжусь своей командой и всеми людьми, которые приняли участие в голосовании", – цитируют нового президента местные СМИ.

Напомним, 15 ноября в Республике Молдова прошел второй тур президентских выборов. На пост главы государства во втором туре претендовали действующий президент Игорь Додон и кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS), экс-премьер Майя Санду.

Раньше мы сообщали, что в первом туре выборов президента Молдовы Санду также набрала больше голосов, чем нынешний президент.

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