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Санкции из-за посадки Ryanair. Беларусь хочет компенсацию за запрет перелетов

6 июня, 10:27

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Беларусь намерена подавать в суд, чтобы получить компенсацию за убытки от санкций – подробности

В ICAO хотят получить больше информации об инциденте. Фото: Reuters/W.Rattay

В ICAO хотят получить больше информации об инциденте. Фото: Reuters/W.Rattay

Власти Беларуси планируют через суд требовать компенсацию за убытки от санкций против белорусских авиакомпаний. Их ввели из-за принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.

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Об этом сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу "Беларусь-1".

"Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. Полагаю, мы сможем добиться компенсации всего нанесенного нам ущерба", – заявил он.

По его подсчетам, убытки от финансовых и торговых санкций ЕС не превысят 2,9% от ВВП Беларуси.

Головченко отметил, что власть Беларуси попросила всех причастных сторон предоставить данные объективного контроля, но якобы до сих пор не получила документов.

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"Вместе с тем все данные объективного контроля с белорусской стороны были немедленно направлены через установленные каналы в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) и ряд других европейских структур, занимающихся авиационной безопасностью", — говорит белорусский премьер.

Напомним, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

После этого инцидента страны ввели санкции против Беларуси: авиакомпаниям ЕС запретили летать через Беларусь.

Все подробности в спецтеме Ситуация в Беларуси: подробности

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