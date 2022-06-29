Санкции работают. Норвегия нанесла удар РФ по больному месту

Россияне говорят, что опасаются гуманитарного кризиса

Власти Норвегии из-за санкций не разрешили пропустить груз для россиян. Фото: коллаж "Сегодня"

Власти Норвегии не разрешили российской горнодобывающей компании перевезти товары на Шпицберген через материковую часть страны. Заявку отклонили 15 июня. На пограничной станции Стурскуг остановлено 20 тонн российских товаров, которые направлялись в шахтерский город Баренцбург на Шпицбергене.

Об этом сообщает издание NRK.

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Заявку подала горнодобывающая компания "Траст Арктикуголь" и посольство РФ направили письмо в МИД Норвегии, попросив сделать исключение из санкций.

В письме россиян говорится, что они опасаются гуманитарного кризиса, если товары не пропустят через Сторскуг.

В МИД Норвегии заявили, что в Баренцбурге действуют те же законы, что и на остальной части Шпицбергена.

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Затем генеральный консул РФ Сергей Гущев сообщил, что ситуация стабильна и российские дипломаты работают над получением льгот для товаров "по гуманитарным соображениям".

Зеленский попросил у Норвегии оружие, газ и новые санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта обратился к Норвегии и попросил помощи в войне с Россией. По его словам, Украине необходимо ракетное вооружение, жесткие санкции против РФ, а также альтернатива российскому газу.

"У нас с вами нет общих границ, но у нас с вами есть общий сосед, отрицающий все наши с вами общие ценности", – заявил он.

По словам президента, первое и главное, что нужно Украине, – это оружие:

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"Я хочу назвать четко, что нам нужно. В частности, противокорабельное оружие – ракеты HARPUN, а также противовоздушные системы – NASAMS. Кроме этого, мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем".

Также Зеленский подчеркнул, что необходимы санкции – "единственное средство, которое может побуждать Россию искать мир".

"Важно, чтобы европейские компании не помогали этой военной машине, убившей уже тысячи наших людей, разрушившей десятки городов полностью. Ни одной кроны, прошу вас, ни одного евро налогов в помощь российской агрессии! К примеру, ваша компания MOTUS TECH и другие компании должны прекратить поддерживать российскую способность уничтожать соседей. Как можно поставлять России корабельное оборудование, когда она использует свой флот для минирования моря и уничтожения любых возможностей для свободного мореплавания?" – сказал он.

Глава государства выразил надежду, что Евросоюз, а вместе с ним и Норвегия, закроют возможность для российских судов пользоваться портами на континенте.

"Третий пункт – вы являетесь одним из наиболее ответственных поставщиков энергоресурсов в мире... Это резко контрастирует с тем, как ведет себя Россия при поставке энергоресурсов. Именно вы можете внести определяющий вклад в энергетическую безопасность Европы, обеспечивая необходимый ресурс как для государств Евросоюза, так и для Украины. Мы уже начали диалог по поставкам в Украину около 5 миллиардов кубометров газа на следующий отопительный сезон. Надеюсь, это станет основой для нашего длительного сотрудничества в этой сфере", – сказал президент.

Также Зеленский призвал Норвегию поучаствовать в послевоенном восстановлении украинской инфраструктуры.