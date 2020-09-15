"Саша, выпей зелья": белорусы ответили мемами на проверку таможней "Гарри Поттера"

После того как беларусская таможня решила проверить книгу "Гарри Поттер и Тайная комната" на призывы к свержению существующей власти в Республике Беларусь, в сети появилось множество мемов в которых герои этой книги поддерживают протестующих.

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Телеграм-канал "Чай з малинавым варэннем" опубликовал целую подборку, в которой на фото c протестов в Беларуси прифотошопили лица героев поттерианы и надписи на плакатах в тему.

К примеру друг Гарри Рон "призывает" власти Беларуси дать свободу клювокрылу и политзаключенным.

А преподавательницы Хогвартса утверждают, что там Лукашенко ненавидят.

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Декан Северус Снегг и вовсе предлагает президенту Беларуси выпить зелья.

Ранее мы писали, что белорусское издательство "Янушкевич" сообщило, что таможня Беларуси обратилась к ним с просьбой письменно подтвердить факт, что в книге "Гарри Поттер и Тайная комната" нет призывов к свержению существующей власти в Республике Беларусь. Тираж книги, отпечатанный в зарубежном издательстве не пропускают в Беларусь.

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Напомним, в Беларуси больше месяца продолжаются массовые протесты и забастовки, начавшиеся после объявления предварительных результатов выборов, согласно которым 80% голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Реальным победителем президентской гонки протестующие считают Светлану Тихановскую.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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