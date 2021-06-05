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Сбежал после интервью Протасевича. Блогер из Беларуси переехал в Украину

5 июня, 19:56

Денис Беспалов Денис Беспалов

Белорусский политолог покинул страну, его имя Протасевич упоминал в интервью госканалу

Блогер покину территорию Беларуси. Коллаж "Сегодня"

Блогер покину территорию Беларуси. Коллаж "Сегодня"

Белорусский политолог Артем Шрайбман покинул страну после того, как задержанный экс-редактор телеграм-канала NEXTА Роман Протасевич упомянул его в интервью на государственном телеканале ОНТ.

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Об этом сам Шрайбман он наисал в Telegram, позже порталу "Наша Нiва" он сообщил, что уехал в Украину.

"Могу только догадываться, почему и по своей ли воле, но Рома преувеличил мое участие в процессе. Я действительно до осени 2020 года был в этом чате, который начинался как простая онлайн-сходка блогеров, но по мере нарастания протестов, эта тема становилась ключевой в обсуждениях", – написал Шрайбман.

По его словам, "далеко не все" люди, состоявшие в чате, "подходили под описание координаторов белорусской революции". Шрайбман считает, что силовики знали о существовании чата, его тематике и участниках "как минимум с середины осени".

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Напомним, бывший главред Telegram-канала NEXTA, задержанный в Минске Роман Протасевич заявил в интервью государтсвенному каналу Беларуси, что полностью признает свою вину в организации массовых беспорядков и теперь "хочет исправить свои ошибки".

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