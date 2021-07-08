Сел на ПП или занялся спортом? Ким Чен Ын похудел на 20 килограммов

Разведка Южной Кореи уверена, что со здоровьем лидера КНДР все в порядке – он сбросил вес не из-за болезни

Ким Чен Ын до и после предполагаемого похудения - как два разных человека. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын очень сильно похудел, но это вряд ли могло быть вызвано проблемами со здоровьем диктатора, утверждают в Национальном агентстве разведки Южной Кореи.

Об этом сообщает Bloomberg.

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После того, как большую час мая лидер КНДР не появлялся на публике, его вес снизился на 10-20 килограммов, заявил после общения с представителями разведведомства южнокорейский чиновник Ким Бен Ки.

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"Если в его здоровье есть отклонения от нормы, должны быть признаки того, что в клинику, которая отвечает за здоровье Кима, завозят лекарства, но этого не заметили", – сказал Ким Бен Ки.

Кроме того, о крепком здоровье Ким Чен Ына свидетельствует то, что он, как и раньше, часами работает, проводит длительные встречи. Также не изменилась его походка.

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Изменения во внешности 37-летнего северокорейского диктатора заметили на видеозаписи заседания правительства КНДР в июне – на снятых кадрах он выглядел значительно стройнее, чем в ноябре, когда его вес оценивали в 140 килограммов.

Стоит отметить, что мужчины в династии Ким страдают от сердечных болезней – они стали причиной смерти отца и деда Ким Чен Ына. В прошлом году СМИ тоже неоднократно сообщали об ухудшении состояния северокорейского правителя – якобы ему провели операцию на сердце, но из-за ожирения ему стало хуже и он впал в кому.

При этом он неоднократно то пропадал на длительные сроки из общественной сферы, то вновь объявлялся, развенчивая слухи о своих болезнях. А в феврале он впервые за год вывел "в люди" свою жену Ли Соль Чжу.