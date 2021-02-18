Українська
$ 27,9
33,64
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Гориллы могут вымереть из-за селфи: новое исследование

18 февраля, 16:25

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В мире осталось чуть больше тысячи горных горилл, они живут только в трех странах Африки

Гориллы, которые, как оказалось, тоже болеют COVID-19, могут полностью вымереть из-за популярности африканских сафари-туров.

Реклама

Об этом, ссылаясь на исследование университета Оксфордшир Брукс в Англии, сообщает CNN.

Изучив более 850 фотографий, опубликованных в Instagram в 2013-2019 годах, ученые пришли к выводу, что селфи с этими приматами могут усугубить их и без того тяжелое положение.

Фото: Instagram

Исследователи утверждают, что на фото 86% путешественников находились на расстоянии не более 4 метров от горилл, а на 25 снимках вообще касались их. Такого расстояния достаточно, чтобы животное заразилось инфекцией человека, а в условиях коронавирусной пандемии это очень опасно.

Фото: Instagram

"Мы обнаружили, что туристы, посещающие горилл, редко носят маски и это создает возможность для передачи болезней гориллам", – говорит преподаватель биологической антропологии в Оксфордшир Брукс Магдалена Свенссон.

В тренде
Поздравляем, ты сядешь! Российские правоохранители выпустили "особое" видео для 14-летних
Реклама

Сейчас норные гориллы находятся под угрозой полного исчезновения – в дикой природе насчитывается чуть больше 1060 особей этого вида. Они живут в нескольких странах Восточной Африки – в заповедниках Демократической Республики Конго, Уганды и Руанды.

Стоит отметить, что ранее впервые зафиксировали передачу коронавирусной инфекции от человека к тигру.

А несколько месяцев назад в одном из американских зоопарков вирус впервые подтвердили у трех снежных барсов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

обезьяна вымирание селфи горилла
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Спят в
Спят в "клоповниках" и прямо на улице: 180 украинцев застряли на курорте в ТанзанииДругие страны
В более 80% случаев люди болеют коронавирусом бессимптомно – исследование
В более 80% случаев люди болеют коронавирусом бессимптомно – исследованиеДругие страны
На Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)
На Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)Другие страны
ВОЗ завершила расследование в Ухане: главное о происхождении коронавируса
ВОЗ завершила расследование в Ухане: главное о происхождении коронавирусаДругие страны
"Мы не жили, мы не спали": что рассказали туристы, застрявшие на ЗанзибареУкраина
Россия в бешенстве: главные заявления стран на заседании Совбеза ООН
Россия в бешенстве: главные заявления стран на заседании Совбеза ООНУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять