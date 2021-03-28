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Сербия начала вакцинировать от COVID-19 иностранцев

28 марта, 02:26

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Всех желающих пригласили приезжать на выходные

В столице Сербии Белграде в субботу, 27 марта, началась вакцинация жителей соседних стран, которые приехали в страну в эти выходные с целью получить прививку от коронавируса.

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Об этом сообщает DW.

Ранее сербское правительство пообещало бесплатно вакцинировать всех, хто приедет из соседних стран на этих выходных – это преимущественно граждане Боснии, Черногории и Северной Македонии.

Некоторые иностранцы прибыли в Белград для вакцинации целыми семьями.

По неподтвержденным данным, у вакцины AstraZeneca, которой вакцинируют иностранцев, истекает срок годности, поэтому она должна быть использована как можно быстрее – с чем якобы и связана такая щедрость сербского правительства.

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Кроме того, критики президента Сербии Александра Вучича считают, что он хочет таким образом распространить влияние в регионе.

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Сербия имеет один из самых высоких показателей прививок от коронавируса в Европе – она использует преимущественно китайскую вакцину Sinopharm и российскую Sputnik V, а также препараты BioNTech/Pfizer и AstraZeneca.

Напомним, Сербия в марте ужесточила карантин в связи с распространением коронавируса, объявив в стране чрезвычайную ситуацию.

Мы также сообщали, что глава Минздрава Максим Степанов признал, что в Украине почти в два раза отстают от плана вакцинации от коронавируса.

Внимание! Не забудьте в воскресенье, 28 марта, перевести свои будильники и хронометры на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.

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