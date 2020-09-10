Сербия отказалась от военных учений в Беларуси

Сербия отказалась от участия в военных учениях "Славянское братство – 2020", которые должны были состояться во второй половине сентября на полигоне "Брестский" в Беларуси. Об этом сообщил министр обороны Сербии Александар Вулин, передает DW.
По его словам, такое решение Белград принял после рекомендаций руководство Евросоюза отказаться от участия в совместных с Россией и Беларусью маневрах.
"Нас просили, ставя на кон наше европейское будущее… отказаться от запланированных военных учений с Беларусью", – сказал Вулин.
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В результате нейтральное государство Сербия замораживает все военные учения с любыми странами на шесть месяцев.
Прибытие сербских военных в Беларусь планировалось на 10-15 сентября. Военные учения "Славянское братство" проводятся ежегодно, в 2019 году они проходили в Сербии.
Как известно, массовые акции протеста в Беларуси начались после оглашения предварительных результатов президентских выборов в стране, согласно которым с результатом в 80% голосов, победил действующий президент Александр Лукашенко. Протестующие считают, что выборы были сфальсифицированы. В стране продолжаются задержания и обыски у лидеров оппозиции.
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