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Сербия отказалась от военных учений в Беларуси

10 сентября, 10:14

Денис Беспалов Денис Беспалов

Такое решение Белград принял после рекомендаций Брюсселя

Сербия отказалась от участия в военных учениях "Славянское братство – 2020", которые должны были состояться во второй половине сентября на полигоне "Брестский" в Беларуси. Об этом сообщил министр обороны Сербии Александар Вулин, передает DW.

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По его словам, такое решение Белград принял после рекомендаций руководство Евросоюза отказаться от участия в совместных с Россией и Беларусью маневрах.

"Нас просили, ставя на кон наше европейское будущее… отказаться от запланированных военных учений с Беларусью", – сказал Вулин.

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В результате нейтральное государство Сербия замораживает все военные учения с любыми странами на шесть месяцев.

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Прибытие сербских военных в Беларусь планировалось на 10-15 сентября. Военные учения "Славянское братство" проводятся ежегодно, в 2019 году они проходили в Сербии.

Как известно, массовые акции протеста в Беларуси начались после оглашения предварительных результатов президентских выборов в стране, согласно которым с результатом в 80% голосов, победил действующий президент Александр Лукашенко. Протестующие считают, что выборы были сфальсифицированы. В стране продолжаются задержания и обыски у лидеров оппозиции.

Задержания в Минске 8 сентября

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Сербия Беларусь военные учения
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