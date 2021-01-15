Українська
$ 28,06
33,99
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Северная Корея на военном параде показала новейшую технику и вооружения: фото

15 января, 10:34

Денис Беспалов Денис Беспалов

На параде присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын

В КНДР вечером 14 января прошел военный парад в честь VIII съезда Трудовой партии Кореи. На параде были представлены стратегические баллистические ракеты подводного базирования, новейшие образцы тактических ракет и самоходных артиллерийских установок.

Реклама

Военный парад в Северной Корее. Фото: REUTERS/TC

Военный парад в Северной Корее. Фото: REUTERS/TC

Об этом сообщает северокорейское государственное информагентство ЦТАК.

Военный парад в Северной Корее. Фото: REUTERS/TC
Реклама

Военный парад в Северной Корее. Фото: REUTERS/TC

Парад прошел на площади Ким Ир Сена в центре Пхеньяна. На параде присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ына.

В тренде
Почему после прививки от COVID-19 по всему миру умирают люди

Военный парад в Северной Корее. Фото: REUTERS/TC

Военный парад в Северной Корее. Фото: REUTERS/TC

Как известно, VIII съезд Трудовой партии Кореи проходил с 5 по 12 января. В ходе съезда лидер КНДР Ким Чен Ын был избран генеральным секретарем Трудовой партии Кореи.

Реклама

Напомним, на военном параде, посвященном 75-летию создания Трудовой партии Кореи, который проходил в октябре 202 года, Ким Чен Ын извинился перед народом за свои ошибки и картинно пустил слезу.

Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

КНДР Ким Чен Ын Северная Корея парад военный парад
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Ответ будет очень жестким": Алиев высказался о поездках властей Армении в Нагорный КарабахДругие страны
Не хватило денег на Буковель: Конор МакГрегор выложил фото из
Не хватило денег на Буковель: Конор МакГрегор выложил фото из "отеля Тупицкого"Украина
Судьба решилась за минуту: история пассажира самолета, потерпевшего крушение в Индонезии
Судьба решилась за минуту: история пассажира самолета, потерпевшего крушение в ИндонезииДругие страны
Отказ от русификации: Литва официально дала новое название Грузии
Отказ от русификации: Литва официально дала новое название ГрузииЕвросоюз
10 черных лебедей 2021 года
10 черных лебедей 2021 годаЭкономика
Израиль усиливает карантинные ограничения после массовой вакцинации от COVID-19
Израиль усиливает карантинные ограничения после массовой вакцинации от COVID-19Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять