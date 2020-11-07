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ВОЗ назвал страны, в которых может быть новая пандемия из-за норок

7 ноября, 16:13

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Как считают в ВОЗ, вирус передался животным от людей

В Дании, Нидерландах, Испании, Италии Швеции и США зафиксировали случаи коронавирусного заболевания на норковых фермах.

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Об этом сообщает сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Во всех случаях, считают в ВОЗ, вирус передался животным от людей. Однако, указывает Всемирная организация здравоохранения, существует вероятность и обратной передачи.

Так, коронавирусное заболевание уже фиксировали у собак, домашних кошек, львов, тигров и норок, которые контактировали с больными людьми.

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ВОЗ рекомендует усилить контроль над местами скопления животных, в первую очередь, над зверофермами с норками, соблюдать все меры биозащиты и продолжать исследование мутаций вируса у норок, о котором сообщили датские исследователи.

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Напомним, медики Нидерландов изучают обстоятельства заражения COVID-19 норок, которых разводят на специализированных фермах.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 45 млн. От COVID-19 уже умерли почти 1,2 млн человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Дания Нидерланды США Швеция
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