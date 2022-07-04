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Шольц рассказал, почему Германия не может интенсивно поставлять оружие Украине

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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4 июля, 01:32
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Канцлер страны дал ответ на интересующий многих вопросов
Шольц сравнил поставки оружия от США и Германии/Фото: Omer Messinger/Getty Images. Коллаж: "Сегодня"
Шольц сравнил поставки оружия от США и Германии/Фото: Omer Messinger/Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его государство по объективным причинам не может направлять вооружение Украине, воюющей с Россией, с такой же интенсивностью, как это делают США.

Об этом сообщает CBS.

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Шольц отметил, что необходимо понять, что существует разница между Германией и таким государством, как Штаты — американские власти много тратят на оборону, много инвестируют в это, и потому обладают большими запасами вооружения.

Отвечая на критику своих действий, канцлер Германии сказал:

"Можно найти очень много "разбирающихся" в этих вопросах критиков, которые только вчера поискали информацию в Google и теперь считают, что знают абсолютно все".

Италия передаст Украине мощное оружие

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украина в будущем получит от Италии тяжелое вооружение, подобное гаубицам, которые направляют Амстердам и Берлин. Об этом Рютте заявил корреспонденту Politico.

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Рютте напомнил, что Германия и Нидерланды объявили о предоставлении Украине шести самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 в придачу к двенадцати, которые уже прибыли на прошлой неделе.

Он отметил, что в его стране не так много тяжелого вооружения, которое можно передать Киеву, но подчеркнул, что "Италия тоже решила приобщиться".

На уточняющий вопрос, идет ли речь о передаче Римом Panzerhaubitze 2000, нидерландский премьер отметил, что это еще непонятно, но "они (Италия. — Ред.) сказали, что в придачу к тому, что делают Нидерланды и Германия, они будут поставлять похоже оборудование".

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Министерство обороны Италии по запросу Politico отказалось комментировать заявления Рютте. Там объяснили, что перечень вооружения, назначенного Украине, засекречен.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Германия предоставит Украине больше оружия. Также мы писали, насколько критично Украине не хватает оружия.

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