Шольц впервые с начала войны позвонил Путину и поставил ему три условия

Канцлер Германии Олаф Шольц 13 мая провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Это первый их разговор с начала российского вторжения в Украину. Они обсудили украинско-российские переговоры по поводу войны. Шольц отметил, что разговор был довольно долгим.

Об этом Шольц сообщил на своей странице в Twitter.

Так, Путин и Шольц обсудили переговоры Украины и России по поводу войны. Президент РФ считает, что они якобы "заблокированы Киевом". Кроме того, Шольц и Путин подняли тему эвакуации гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Канцлер Германии и президент РФ также обсудили три важных вещи. Во-первых, Шольц отметил, что в Украине должно быть скорейшее прекращение огня.

Во-вторых, "утверждение о том, что в Украине у власти нацисты, ложно".

И последнее, что сказал Шольц Путину – об ответственности России за глобальную продовольственную ситуацию.

Three points from my long phone call with #Putin today:

There must be a ceasefire in #Ukraine as quickly as possible.

The claim that Nazis are in power there is false.

And I also reminded him about Russia’s responsibility for the global food situation.