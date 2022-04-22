Шпагат Шольца: почему украинский вопрос может закончится для канцлера отставкой

Оппозиция Германии требует отчета от действующего кабинета

На следующей неделе Шольц будет опять рассказывать парламенту, почему не может вооружить Украину / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Канцлер Олаф Шольц оказался загнанным в угол украинским вопросом. Ангела Меркель оставила ему в наследство внешнеполитический курс, выстроенный на принципе не вооружать страны, не входящие в НАТО. Фрау канцлер ушла на покой, Россия развязала войну, а у Шольца руки оказались связанными.

К такому положению вещей привели прошлые договоренности его предшественников, в то время как сейчас все требуют поддержать Украину, ведущую борьбу за свою свободу и общеевропейские ценности. В результате, как пишет немецкий журнал Der Spiegel, на пятом месяце своей каденции Олаф Шольц оказался перед перспективой отставки.

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Сайт "Сегодня" разбирался, как Шольц довел своих противников до точки кипения.

Претензии

Оппозиция Германии, куда нынче входит крупнейший блок правоцентристских политических партий Христианско-демократический союз Германии (ХДС) и Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС), может воспользоваться скандальной историей с поставками оружия для Украины и спровоцировать отставку Шольца. На следующей неделе в Бундестаге будет поднят вопрос о предоставлении Украине тяжелого вооружения – то, чего под разными предлогами не хочет делать Шольц.

"На бумаге этот вопрос выглядит скорее техническим: должны ли депутаты Бундестага от ХДС и ХСС вносить на следующей неделе на пленарное заседание предложение о поставках тяжелых вооружений в Украину? Споры о вкладе Германии в вооружение украинской армии в последнее время набирают обороты, поскольку даже представители коалиционных партий все чаще выражают свое недовольство курсом канцлера. В то же время, учитывая новое наступление России, потребности Украины кажутся более насущными", – пишет Spiegel.

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По данным СМИ, резолюция от ХДС вполне способна собрать большинство голосов, ведь в самой коалиция идея поставок тяжелых вооружений Киеву имеет широкую поддержку. В этом случае позиция Шольца настолько сильно пошатнется, что ему фактически придется просить вотума доверия – т.е. обеспечить себе большинство голосов в Бундестаге. А здесь могут быть и сюрпризы.

"Мы хотим поддержать федеральное правительство в этом кризисе. Но, если оно не сдвинется в вопросе о поставках вооружения, то канцлеру стоит ожидать соответствующего заявления от фракции Союза", – написал в Твиттере один из депутатов от ХДС Йоханн Вадепхул.

Позиция

22 апреля Шольц заявил, что Берлин будет по возможности продолжать поставки оружия Украине, однако опять поставил акцент на том, что "лишнего" оружия для Украины у них нет, а среди имеющегося нет тяжелого вооружения.

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"Возможности бундесвера для дальнейших поставок вооружений из своего арсенала в значительной степени исчерпаны. Однако все, что еще может быть предоставлено, мы в любом случае поставим", – констатировал политик в интервью журналу Der Spiegel.

Шольц сообщил, что с представителями германской промышленности составлен список военного оборудования, которое возможно оперативно направить Киеву и о чем идут переговоры с Минобороны Украины. В фокусе внимания, прежде всего – оборонительные вооружения и минометы.

В краткосрочной перспективе, по словам Шольца, можно поставить Украине технику советских времен, для использования которой украинским военным не нужно будут проходить обучение. Современное вооружение, по мнению канцлера, наши военнослужащие не смогут быстро освоить.

Т.е. опять речь не идет о тяжелом или наступательном вооружении – здесь позиция правительства Германии даже под угрозой отставки не поменялась. Днем ранее в эфире телеканала NTV министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия не будет поставлять напрямую тяжелые вооружения Украине. Однако они готовы помочь партнерам в ЕС и НАТО заменить вооружение советского производства своим, а старое передать Киеву.

Критика

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал заявление Шольца о дальнейших поставках вооружений как недостаточное. В интервью немецкому информагентству DPA, дипломат сказал, что высказывания главы германского правительства были встречены в Киеве с "большим разочарованием и горечью".

"Утверждение, что бундесвер больше не сможет ничего поставлять Украине, непонятно", – говорит Мельник. По его словам, на вооружении немецкой армии более 400 боевых машин пехоты "Мардер", из которых около 100 используются для обучения, а поэтому могут быть немедленно переданы Украине. Также есть около 800 бронетранспортеров "Фукс", значительная часть которых не используется, и 120 самоходных гаубиц-2000. В том, что наши военные смогут всем этим управлять, у нашего дипломата нет сомнений.

Обстановка в ФРГ