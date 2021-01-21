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Шри-Ланка открыла границы: названы условия для туристов

21 января, 16:17

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Путешественники будут жить отдельно от местных и не смогут выезжать за пределы туристических зон

Власти Шри-Ланки официально возобновили прием иностранных туристов – впервые за 10 месяцев после закрытия границы из-за всемирной пандемии COVID-19.

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Об этом сообщает Adaderana.

По словам министра авиации и развития экспортных зон Денагамы Витаранаге Чанаки, начиная с 21 января туристы смогут посещать островное государство через аэропорты "Бандаранаике" или "Маттала Раджапакса". Но только с соблюдением всех мер предосторожности.

В частности, иностранцам будет необходимо:

  1. предоставить отрицательный тест на COVID-19, полученный не ранее 96 часов до вылета;
  2. сдать повторный анализ по прибытии в отель;
  3. сдать третий тест на COVID-19, если поездка продлится более недели.

В случае получения положительных результатов анализов бессимптомных туристов ждет самоизоляция в отеле, а остальных – лечение в госпитали.

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Кроме того, путешественники будут жить отдельно от местных жителей, то есть в специально отведенных для иностранных граждан отелях, которые расположены в одной из 14 "туристических зон". Покидать такие зоны им будет запрещено.

Стоит отметить, что Шри-Ланка находится в "зеленом" списке Минздрава Украины. То есть, по возвращении из нее не требуется сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

А какие меры безопасности следует соблюдать во время путешествий в новом году, смотрите в видеосюжете "Сегодня"

Видео: Сегодня

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