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Штурм "Азовстали" может привести к большим потерям РФ – британская разведка

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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22 апреля, 09:26
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В Минобороны отметили, что на востоке Донбасса продолжаются тяжелые обстрелы и бои
Оккупанты понесут большие потери в Мариуполе на "Азовстали". Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"
Оккупанты понесут большие потери в Мариуполе на "Азовстали". Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

Решение президента РФ Владимира Путина заблокировать завод "Азовсталь" может указывать на желание сдержать украинское сопротивление в Мариуполе. Полномасштабное нападение России на завод, вероятно, повлечет за собой значительные потери оккупантов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

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"Полномасштабное наземное нападение России на завод, вероятно, повлечет за собой значительные потери русских, что еще больше снизит их общую боевую эффективность", – сказано в заявлении.

В Минобороны отметили, что на востоке Донбасса продолжаются тяжелые обстрелы и бои, так как РФ хочет продвинуться дальше к населенным пунктам Красный Лиман, Барвенково, Лиман и Попасная.

Шойгу соврал Путину о взятии Мариуполя: тот "остановил" штурм "Азовстали"

Президент РФ Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм "Азовстали" в Мариуполе и приказал якобы отменить его, так как хочет "сохранить жизнь и здоровье" российских военных. При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что оккупанты "взяли под контроль" украинский Мариуполь и якобы нужны 3-4 для того, чтобы "завершить работу на "Азовстали". Сайт "Сегодня" рассказывает подробности.

"Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, чтобы муха не пролетела", – заявил Путин во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

Президент страны-агрессора сказал, что российская сторона якобы "гарантирует жизнь всем тем, кто сдастся в "Азовстали".

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал Путину, что российский военным якобы удалось взять под контроль украинский Мариуполь. Кроме того, по его словам, нужны 3-4 дня, чтобы "завершить работу на "Азовстали".

Шойгу также назвал Мариуполь "столицей националистического "Азова".

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