Швеция в ООН: Аннексия Крыма и агрессия на Донбассе – вызов мировой безопасности

Премьер Швеции заявил, что европейский порядок не должен пересматриваться

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что незаконная аннексия Россией Крыма и агрессия на востоке Украины, угрожают глобальной безопасности.

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Об этом он сказал в ходе видеовыступления на Генассамблее ООН, передает "Укринформ".

"Незаконная аннексия Россией Крыма и Севастополя и агрессия на востоке Украины являются серьезными нарушениями международного права и бросают вызов глобальной безопасности и вызывают человеческие страдания", – заявил Левен.

Шведский премьер пообещал, что когда Швеция в 2021 году примет на себя председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), ее главным приоритетом будет "работа над урегулированием конфликтов".

"Европейский порядок в сфере безопасности должен выполняться, а не пересматриваться", – подчеркнул он.

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Левен также напомнил, что Европейский Союз считает необходимой имплементацию Минских договоренностей.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в ходе видеовыступления на Генеральной ассамблее ООН призвал международное сообщество помочь Украине в борьбе против российской агрессии.

Мі также сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая на ГА ООН 21 сентября, заявил, что оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе напоминают попытку вернуться к разделению сфер влияния.

Видео: president.gov.ua

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