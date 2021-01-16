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Швейцарцы хотят лишить правительство права вводить карантин

16 января, 22:41

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Решение может быть принято на референдуме в июне

В Швейцарии планируют провести референдум о том, следует ли лишить правительство страны полномочий принимать решения о введении карантина и других мер для замедления пандемии коронавируса COVID-19. Петиция сторонников такого решения собрала необходимое количество подписей.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В Швейцарии действует прямое право, при котором ее граждане могут принимать важные решения посредством референдумов, которые назначаются если достаточное количество людей подпишет соответствующие петиции.

Теперь в стране уже в июне могут провести голосование о праве правительства принимать указы о локдауне и других карантинных ограничениях – на этой неделе участники антикарантинной кампании подали петицию с около 86 тысяч подписей при требующихся 50 тысячах. Они требуют отменить указ о COVID-19, который ранее расширил право властей на введение ограничений.

Как пишет издание, подписавшие петицию также опасаются, что следующим шагом правительства может стать обязательная вакцинация от коронавируса вакцинами, которые пока недостаточно изучены.

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Кроме того, около 55% швейцарцев, согласно опросу, считают, что большинство принимаемых правительством мер по борьбе с COVID-19 ущемляют их личные свободы.

В то же время в министерстве здравоохранения страны уже заявили, что вводить обязательную вакцинацию не планируют.

Тем временем в Германии на территории Саксонии создадут учреждение для "принудительного размещения" злостных нарушителей карантина.

Мы также сообщали, что в Швейцарии признали безопасными и разрешили использовать вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech и компании Moderna.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Швейцария правительство карантин референдум коронавирус
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