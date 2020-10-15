Швейцария ввела санкции против 40 чиновников Беларуси

Теперь чиновникам запрещен въезд в страну

За фальсификацию выборов и причастность к насилию над протестующими в Беларуси Швейцария ввела санкции против 40 белорусских чиновников.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам.

Санкции Швейцарии включают блокирование счетов и запрет въезда в страну.

По информации СМИ, в "черный список" попали министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, его заместители и другие правоохранители, экс-глава КГБ Валерий Вакульчик и его заместители, экс-генпрокурор Александр Канюк, председатель ЦИК Лидия Ярмошина и другие представители ЦИК.

К слову, ранее Евросоюз отказался признавать результаты шестых президентских выборов в Беларуси, согласно которым Александра Лукашенко переизбрали на очередной срок.

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Также мы писали о том, что Великобритания и Канада тоже ввели санкции против шести силовиков из окружения Лукашенко, а также его старшего сына Виктора (советника по национальной безопасности) и Игоря Сергеенко (главы администрации президента Беларуси).

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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