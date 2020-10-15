Українська
$ 28,32
33,39
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Швейцария ввела санкции против 40 чиновников Беларуси

15 октября, 03:04

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Теперь чиновникам запрещен въезд в страну

За фальсификацию выборов и причастность к насилию над протестующими в Беларуси Швейцария ввела санкции против 40 белорусских чиновников.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам.

Санкции Швейцарии включают блокирование счетов и запрет въезда в страну.

По информации СМИ, в "черный список" попали министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, его заместители и другие правоохранители, экс-глава КГБ Валерий Вакульчик и его заместители, экс-генпрокурор Александр Канюк, председатель ЦИК Лидия Ярмошина и другие представители ЦИК.

В тренде
Послы ЕС поддержали санкции из-за отравления Навального, – СМИ

К слову, ранее Евросоюз отказался признавать результаты шестых президентских выборов в Беларуси, согласно которым Александра Лукашенко переизбрали на очередной срок.

Реклама

Также мы писали о том, что Великобритания и Канада тоже ввели санкции против шести силовиков из окружения Лукашенко, а также его старшего сына Виктора (советника по национальной безопасности) и Игоря Сергеенко (главы администрации президента Беларуси).

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Швейцария протесты Беларусь санкции
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный КарабахДругие страны
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление Путина
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление ПутинаРоссия
Одним абзацем. Еще одна ночь войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Еще одна ночь войны за Нагорный КарабахДругие страны
Алиев дал Еревану
Алиев дал Еревану "последний шанс" мирно уйти из Карабаха и назвал потери армянПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять