Швейцария запретила передавать Украине оружие своего производства, но оставила лазейку

Правительство Швейцарии не разрешило Германии и Дании передать Украине бронетранспортеры и боеприпасы швейцарского производства.
Об этом пишет издание SRF.
Подробности
Запрос Германии касался 12 400 единиц 35-мм боеприпасов производства Швейцарии для самоходных зенитных установок "Gepard" и БТР Piranha III, которые изначально были закуплены Данией и хранились в Германии после их вывода из эксплуатации.
Запрос Дании касался 22 бронетранспортеров Piranha III швейцарского производства.
"В соответствии с Законом о военной технике запросы на экспорт военной техники не могут быть удовлетворены, если страна-получатель участвует в международном вооруженном конфликте. Россия и Украина вовлечены в такой конфликт", – говорится в заявлении.
В то же время, управление оборонных закупок Швейцарии разрешило Германии свободно распоряжаться танками Leopard 2, ранее проданными Швейцарией немецкой оборонной группе Rheinmetall.
Нейтральный статус Швейцарии
Нейтральная Швейцария требует, чтобы зарубежные страны, покупающие швейцарское оружие, добивались разрешения на его реэкспорт.
В апреле она наложила вето на реэкспорт произведенных в Швейцарии боеприпасов, используемых в зенитных танках, которые Германия отправляет в Украину. Также была отклонена просьба Польши о поставках оружия для помощи соседней Украине.
При этом Швейцария отказалась от прежней практики и приняла санкции Европейского Союза, призванные наказать Россию за вторжение в Украину.
Обстановка
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