Игры вокруг Тайваня: начнется ли в мире еще одна война

Что происходит к югу от континентального Китая и как это может отразиться на поддержке Украины западными партнерами

Си Цзиньпин не хочет, чтобы Тайвань объявил независимость / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В понедельник, 30 мая Пекин заставил весь западный мир понервничать, поскольку позволил своим военным самолетам пролететь почти на границе воздушного пространства Тайваня. Крупная эскадрилья КНР пролетела в так называемой "серой зоне", которую контролируют ПВО Тайваня. Но при этом она не вошла в воздушное пространство Тайваня, что было бы расценено как враждебный акт. Тем не менее островному государству, суверенитет которого не признает Китай, пришлось поднимать в небо свои военно-воздушные силы.

На этот раз все закончилось без военного конфликта. А что будет завтра в этом регионе Восточной Азии и повлияет ли это на поддержку США нашей страны, разбирался сайт "Сегодня".

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Непрошенные гости

Согласно сообщению агентства Reuters, в понедельник минобороны Тайваня сообщило о самом масштабном нарушении спокойствия острова китайскими боевыми самолетами с января. 30 мая сразу 30 боевых самолетов ВВС Китая вошли в зону опознавания ПВО Тайваня, недалеко от архипелага Пратас.

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В составе отряда были:

два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500;

восемь истребителей J-11;

шесть J-16;

четыре J-10;

два истребителя Су-35;

два истребителя Су-30;

шесть китайских многоцелевых транспортных самолетов Y-8.

Этот инцидент закончился тем, что тайваньцы подняли свои истребители в воздух, готовясь к перехвату непрошенных гостей, а также выдали предупреждение о подготовке ракет класса "земля-воздух". Между прочим, на вооружении Тайваня есть модернизированные американские истребители F-16.

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Обстановка

В Пекине не удосужились как-либо прокомментировать свой полет в зоне действия тайванських ПВО. Ранее такие маневры назывались учениями в качестве "торжественного предупреждения", направленными на защиту суверенитета Китая.

Пролет 30 самолетов ВВС КНР произошел всего через несколько дней после того, как президент США Джо Байден предостерег Пекин, что будет оказывать военную помощь Тайваню, если на него кто-то нападет.

"Пекин играет с огнем, летая близко и предпринимая все эти маневры... Наша политика в отношении Тайваня совсем не изменилась: мы по-прежнему намерены поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе и следить за тем, чтобы одностороннего изменения статус-кво не произошло", — заявил Байден на прошлой неделе во время своего первого визита в Японию в качестве американского лидера.

Нечто подобное было в марте, когда китайский авианосец проплыл недалеко от Тайваня всего за несколько часов до начала переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпиня.

В самом Тайване считают, что постоянные военные выпады Китая поблизости "серой зоны" призваны измотать силы тайванських военных, держать остров в постоянном напряжении и являются проверкой их реакции. По сообщениям властей острова, китайские самолеты уже более года регулярно залетают в эту зону. В общей сложности за год было совершено 468 таких боевых вылетов.

Независимость

Эксперты считают, что причина возросшей напряженности в регионе – желание властей Тайваня объявить о полной независимости.

"Это декларативный ответ на внешнее вмешательство и провокации тайваньских сил независимости. Мы предупреждаем элементы, ратующие за независимость Тайваня, – кто играет с огнем, сам им и обожжется, а независимость Тайваня подразумевает войну", – заявил недавно представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Де-факто, островное образование, которое имеет также второе название – "Китайская республика" – имеет собственную конституцию, 300-тысячную армию, многопартийную политическую систему и избираемое на всеобщих выборах правительство.

Де-юре большая часть мирового сообщества официально не отказалась от юрисдикции КНР над Тайванем. Независимость острова признали всего 13 стран плюс Ватикан, среди которых нет ни одного государства ЕС и США. Это в основном небольшие островные государства, с которыми Пекин разорвал дипломатические отношения после их признания Тайваня.

Тем не менее, Тайвань наладил дипломатические отношения практически со всем миров по средствам своих представительств, которые фактически выполняют роль посольств. Это означает, что со своими союзниками Тайвань наладил отношения в том числе и в военной сфере. Например, с США это сотрудничество обрело форму целого закона, который требует, чтобы Америка предоставляла Тайваню средства для обороны.

На минувших выходных ВМС США объявили о развертывании авианосцев USS "Рональд Рейган" и USS "Авраам Линкольн" в западной части Тихого океана, в нескольких сотнях миль к востоку от Тайваня.

Анализ

"Заявления Байдена можно интерпретировать как отступление от прошлой тактики "стратегической неопределенности" в отношении Тайваня, позволявшей США намеренно сохранять двусмысленность в отношении своей возможной реакции в случае нападения Китая на Тайвань. С одной стороны США придерживаются политики "одного Китая", согласно которой признают только одно правительство страны – расположенное в Пекине. С другой же – гарантируют Тайваню помощь, в случае если его безопасность окажется под угрозой", – анализирует Би-Би-Си.

Это, по мнению экспертов, и беспокоит Китай, который не собирается лишаться своего влияния в регионе.

Украинский вопрос

Есть мнение, что независимость Тайваня напрямую связана с результатами войны Украины за свою независимость и территориальную целостность.

"У Байдена очень твердая позиция, что Тайвань и Украина – это один и тот же кейс – попытка автократии раздавить демократическое государство. Сил на поддержку обеих стран у США хватит. Там прекрасно понимают, что если без помощи Запада Украина падет, то это будет однозначный сигнал на Дальнем Востоке, всем союзникам Америки, что на нее полагаться нельзя и тайванцы сами принесут ключи от своего острова Пекину. Эти вещи абсолютно взаимосвязаны", – заявил в эфире общенационального телемарафона на канале "Украина 24" российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский.

Ситуация

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