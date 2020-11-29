Силовики Беларуси рассматривают переход на сторону народа – оппозиционерка

В беларусской оппозиции считают, что преданных непризнанному президенту Александру Лукашенко чиновников в силовых органах мало и многие силовики обдумывают переход на сторону народа.

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Об этом заявила белорусская оппозиционерка, журналистка Наталья Радина в эфире "Еспресо.TV".

О такой ситуации с поддержкой Лукашенко силовиками, по мнению оппозиционерки, в частности, свидетельствует то, что за деятельность "титушек", лично отвечает пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

"На самом деле реальной поддержки среди номенклатуры у него нет, если его пресс-секретарь вынуждена участвовать в карательных акциях. Поэтому я убеждена, что время Лукашенко прошло и мы это сегодня видим. Счет идет на недели", – сказала Наталья Радина

Она также отметила, что Лукашенко и сам не доверяет силовикам.

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"Да, он опирается на штыки, но мы видим, что он тасует очень сильно кадры и переставляет местами руководителей силовых ведомств. Или отсылает в регионы, отправляя на понижение. Очевидно, он боится какого-то заговора, потому что он действительно возможен", – считает Радина.

По ее словам, очень многие представители номенклатуры и даже силовики шокированы уровнем репрессий и жестокостью, с которой представители нескольких спецподразделений относятся к протестующим в Беларуси.

Радина не исключает, что силовики могут в результате сами свергнуть режим Лукашенко.

"Я знаю, что есть серьезное недовольство и в армии, и в структурах МВД и КГБ. Я очень надеюсь, что этим людям хватит смелости, мужества, патриотизма для того чтобы помочь белорусскому народу свергнуть этот бандитский режим", - отметила она.

Напомним, непризнанный Украиной и Западом президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул, что после конституционной реформы, которую он инициировал, собирается оставить свою должность.

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