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Силовики Кыргызстана вернули контроль над "Белым домом"

12 октября, 11:21

Денис Беспалов Денис Беспалов

Здание было захвачено протестующими в первый день волнений

Правоохранители Кыргызстана в понедельник, 12 октября, впервые с начала протестов смогли зайти в "Белый дом" – здание, которое объединяет парламента и администрацию президента страны. Сейчас здание находится под госохраной.

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Об этом сообщила пресс-секретарь законодательного органа Эльвира Козубекова, передает ТАСС.

По ее словам, в настоящий момент проводится инвентаризация здания, всего имущества, которое осталось после погромов. Вся техника разгромлена. Зал пленарных заседаний, по словам Козубековой, "он, к счастью, остался целым, но сломана техника – это микрофоны и пульт, который отвечал за процесс голосования".

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Что касается общего интерьера Белого дома, Козубекова отметила, что повреждений лестниц, лифтов и прочего не замечено.

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Как известно, протесты в стране вспыхнули 5 октября после оглашения предварительных результатов выборов в парламент Кыргызстана. В первую ночь протестующие захватили Белый дом и освободили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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