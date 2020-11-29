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Силовики VS митингующие. Еще один протестный день в Беларуси в 12 фото

29 ноября, 15:09

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

ОМОНовцы уже задержали около 50 человек

В Беларуси сегодня, 29 ноября, во многих городах проходит очередная акция протеста местных жителей – Марш соседей. Тысячи людей уже вышли на улицу "гулять". В Минск стянули силовиков и спецтехнику, они разгоняют, ловят и избивают митингующих. "Сегодня" собрали историю еще одного протестного воскресенья в Беларуси в фото.

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"Я выхожу!". Местные жители вывесили плакат перед началом протестов.

"Соседи из Грушевки желают хорошей прогулки сегодня!" – подписали фото.

Тем временем в город уже стянули спецтехнику. На улицах стоит много автозаков.

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/ Фото: news.tut.by

/ Фото: news.tut.by

В этот день протестующие выбрали новый способ проведения марша – люди собираются в колонны между жилых домов, ходят так по городу и, как в игре "Паровозик", – объединяются и создают долгую цепочку.

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Вот так выглядит одна из них:

А так, когда несколько групп людей встретились:

Во многих городах сегодня погода не из лучших – на улице холодно и идет снег. Однако, как видим по фото, это совсем не повлияло на количество желающих протестовать. Большинство участников в масках.

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Фото: Belsat

Фото: Belsat

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/ Фото: Onliner

Те, кто не может присоединиться к акции протеста, машет митингующим из окон или балконов.

А в Минске люди из одной из колонн уже "захватили ключевую высоту".

У силовиков в это время свой "марш". Группы ОМОНовцев ходят по дворам и ловят людей. Местные СМИ пишут, что силовики часто хватают людей, которые вообще не причастны к акции – человек просто вышел куда-то по делам.

Одного парня, по данным Tut.by, избили до потери сознания. Еще один упал, пока его вели в автозак. В результате протестующего взяли за руки и ноги и утащили в неизвестном направлении. По состоянию на 14:40 силовики задержали уже 45 человек, пишет Naviny.by.

Отметим, что на этом воскресный протест не закончен. Судя по информации из соцсетей, он сейчас в самом разгаре.

Напомним, недавно протестам в Беларуси исполнилось 100 дней. Мы писали, как за это время изменилась республика.

Также мы писали, как на прошлой неделе силовики массово задерживали протестующих.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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Беларусь задержание силовики протестующие
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