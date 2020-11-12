Силовики забили оппозиционера до смерти: в Минске – новый массовый протест (фото и видео)

Горожане несут цветы и свечи, зажигают лампадки на подоконниках своих квартир

В Беларуси с новой силой вспыхнули массовые протесты, вызванные зверским избиением 31-летнего Романа Бондаренко переодетыми сотрудниками милиции. Сначала неизвестные избили молодого мужчину в центре Минска, затем продолжили истязания в РУВД, оттуда тот в крайне тяжелом состоянии попал Больницу скорой помощи, где и скончался.

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Фото: Соцсети

Горожане снова массово идут на "Площадь Перемен", где произошла стычка Романа с силовиками, несут цветы и свечи, зажигают лампадки на подоконниках своих квартир.

Как сообщают местные ресурсы, вечером 11 ноября неизвестные в масках приехали на "Площадь Перемен" снимать БЧБ-флаги и срезать красные и белые ленточки (цвета белорусской оппозиции), где завязалась потасовка "титушек" с оппозиционерами. Романа сильно толкнули и он ударился головой о горку (этот момент как раз попал на видео), после чего травмированного парня запихнули в микроавтобус и увезли в отделение милиции.

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Что происходило Центральном РУВД никто не знает, однако в Больницу скорой медпомощи он поступил в 00:05 ночи с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами. В операционную молодого человека привезли уже в коме.

Родственники парня надеялись на лучшее, хотя он и пребывал очень тяжелом состоянии.

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"Врачи нас предупредили, что есть буквально один шанс из тысячи. И мы на него очень надеемся, так как Рома сильный и здоровый. Мы верим, что он сможет поправиться", – говорила сестра Романа.

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МВД также прокомментировало избиение Бондаренко. Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова цинично заявила, что с парнем конфликтовали не силовики, а "неравнодушные граждане". А милиция якобы приехала на место позднее, она и вызвала молодому человеку скорую помощь. Чемоданова упомянула госпитализацию Романа, но не сказала, что в больницу его привезли из Центрального РУВД.

Зверство рядовых исполнителей и цинизм руководства силового ведомства заставило белорусов снова выйти на улицы столицы.

Напомним, это не первая жертва милиции и ОМОНа в Беларуси – несколько оппозиционеров были застрелены, а в МВД заявили, что убитые граждане якобы имели оружие, хотя обнародованные фото и видео доказывают обратное. Первым убитым стал Александр Тарайковский, прощание с которым также вылилось в массовую акцию.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Минске милиция открыла огонь по протестующим.

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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