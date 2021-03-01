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Симптомы "британского" штамма коронавируса: на что нужно обратить внимание

1 марта, 15:50

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Потеря обоняния реже встречается у заболевших

Симптомы "британского" штамма коронавируса почти такие же, как и у первоначального варианта – высокая температура, постоянный кашель и усталость, но есть и небольшие отличия.

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Об этом пишет Mirror.

Согласно результатам исследования, у 35% людей с положительным результатом теста на британский вариант наблюдается кашель, по сравнению с 27% людей, которые дали положительный результат на другие штаммы.

Общие симптомы, описанные для британского штамма, аналогичны другим вариантам, включая усталость, мышечные боли, лихорадку или боль в горле.

В то же время потеря вкуса или обоняния немного реже встречается у людей с новым британским штаммом.

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Напомним, новый штамм коронавируса, который был впервые зафиксирован в Великобритании, зафиксировали в 101 стране.

Недавно в Великобритании обнаружили еще один вариант COVID-19 с вызывающим беспокойство набором мутаций.

Напомним, в Соединенных Штатах обнаружили семь вариантов вируса, которые могут содержать мутации, аналогичные британскому штамму.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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