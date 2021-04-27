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Сингапур – лучшая страна, чтобы переждать пандемию: ТОП-10 рейтинга

27 апреля, 16:50

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Новая Зеландия впервые уступила пальму первенства в списке стран, где лучше всего сдерживают коронавирус

Новая Зеландия лишилась статуса самой лучшей страны для жизни во время пандемии коронавируса – впервые с начала распространения инфекции в мире. Теперь это первое место занимает Сингапур.

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Об этом говорится в рейтинге Covid Resilience Ranking от Bloomberg.

Хотя обе страны поддерживают уровень распространения вируса на достаточно низком уровне, что позволило вернуть жизнь граждан в нормальное русло, в Сингапуре в последнее время активнее идет вакцинационная кампания.

"Сингапур уже ввел количество вакцин, эквивалентное пятой части населения страны. В этом аспекте борьбы с пандемией вируса такие страны, как Новая Зеландия, Австралия и Тайвань, отстают", – говорится в докладе.

Некоторые другие государства упали в рейтинге устойчивости к коронавирусу даже вопреки росту показателей вакцинации. В частности, в Польше и Канаде ослабили ограничения, что привело к росту заражения мутировавшими штаммами COVID-19.

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По состоянию на 26 апреля ТОП-10 рейтинга выглядит так:

В тренде
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  1. Сингапур;
  2. Новая Зеландия;
  3. Австралия;
  4. Израиль;
  5. Тайвань;
  6. Южная Корея;
  7. Япония;
  8. Объединенные Арабские Эмираты;
  9. Финляндия;
  10. Гонконг.

США попали на 17 место, Россия – на 22-е.

Рейтинг устойчивости к COVID-19 обновляется ежемесячно. Он основан на нескольких показателях, таких как количество новых случаев заражения и умерших, темпы вакцинации, мобильность сообщества, индекс человеческого развития и ВВП.

В список входят 52 страны, чей ВВП до пандемии превышал 200 млрд долларов.

Напомним, что вакцинационная кампания в Новой Зеландии стартовала 20 февраля. По состоянию на сегодняшний день хотя бы одну дозу вакцины получили более 133 тысяч человек.

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