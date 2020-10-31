"Ситуация улучшится к весне": Джонсон вводит жесткий карантин в Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране жестких карантинных ограничений, в добавление к уже существующим.
Об этом он заявил в обращении к гражданам.
Ограничения вступят в силу в четверг, 5 ноября, и продлятся минимум до 2 декабря. Карантинные меры предусматривают:
- закрытие пабов, ресторанов и непродовольственных магазинов. С сохранением продажи еды на вынос и доставки;
- запрет покидать дома без крайней необходимости. Такой необходимостью будут считаться учеба и работа (если нет возможности работать дистанционно), занятия спортом, посещение больницы и магазинов, забота о других;
При этом:
- школы и университеты продолжат работу;
- матчи английской Премьер-лиги будут проводиться.
Джонсон отметил, что перспектива создания вакцины в первой четверти 2021 года дает оптимизм, что весной эпидемиологическая ситуация улучшится, пишет Reuters.
"Я оптимистически настроен, что весной мы будем ощущать себя совсем по-другому и намного лучше. Не только потому, что мы улучшим протоколы лечения, но есть реальная надежда на первую вакцину в первой четверти следующего года. А сейчас у нас есть реальная перспектива использования миллионов дешевых и вполне надежных тестов на COVID-19, которые можно использовать самому и получать результат за 10-15 минут", – заявил Джонсон.
Усиление карантинных мер происходит по всей Европе. Только за сутки стало известно о дополнительных мерах, которые принимают в Греции, Австрии, Бельгии.
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