"Ситуация улучшится к весне": Джонсон вводит жесткий карантин в Британии

Выходить из дома можно только по необходимости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране жестких карантинных ограничений, в добавление к уже существующим.

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Об этом он заявил в обращении к гражданам.

Ограничения вступят в силу в четверг, 5 ноября, и продлятся минимум до 2 декабря. Карантинные меры предусматривают:

- закрытие пабов, ресторанов и непродовольственных магазинов. С сохранением продажи еды на вынос и доставки;

- запрет покидать дома без крайней необходимости. Такой необходимостью будут считаться учеба и работа (если нет возможности работать дистанционно), занятия спортом, посещение больницы и магазинов, забота о других;

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При этом:

- школы и университеты продолжат работу;

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Джонсон отметил, что перспектива создания вакцины в первой четверти 2021 года дает оптимизм, что весной эпидемиологическая ситуация улучшится, пишет Reuters.

Реклама Британцы в пабе слушают послание Джонсона об усилении карантина / Фото: Reuters

"Я оптимистически настроен, что весной мы будем ощущать себя совсем по-другому и намного лучше. Не только потому, что мы улучшим протоколы лечения, но есть реальная надежда на первую вакцину в первой четверти следующего года. А сейчас у нас есть реальная перспектива использования миллионов дешевых и вполне надежных тестов на COVID-19, которые можно использовать самому и получать результат за 10-15 минут", – заявил Джонсон.

Усиление карантинных мер происходит по всей Европе. Только за сутки стало известно о дополнительных мерах, которые принимают в Греции, Австрии, Бельгии.

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