Українська
$ 28,27
33,41
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Ситуация в Беларуси и внешняя агрессия: о чем говорили Помпео с Лукашенко

24 октября, 21:13

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Лукашенко пожелал успехов Дональду Трампу

Глава Государственного департамента США Майк Помпео в субботу, 24 октября, около получаса беседовал по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко, в ходе которого обсудили ситуацию в связи с протестами в стране, а также "судьбу одного из граждан США".

Реклама

Об этом сообщил приближенный к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

"Обсудили ситуацию в мире. По обоюдному мнению, за время, прошедшее после февральского визита Помпео в Минск, обстановка изменилась разительно", – сообщили в Беларуси.

Как утверждает канал, в ходе беседы Лукашенко рассказал о национальном диалоге, который якобы активно ведется в Беларуси.

Он также подчеркнул, что Россия является главным союзником и особо отметил поддержку, которую Москва оказывает стране в нынешний период.

"Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы. В частности, в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран – Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать", - заявил Лукашенко.

Помпео подчеркнул, что угрозы, о которой говорит белорусский президент, не существует, ни от НАТО, ни от Польши и Литвы.

В тренде
Война в Нагорном Карабахе: умер раненый 13-летний россиянин

Согласно сообщению, Лукашенко пожелал успехов в проведении политической кампании в США в целом и лично Дональду Трампу.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Погибших едят дикие звери: война в Карабахе грозит катастрофой
Погибших едят дикие звери: война в Карабахе грозит катастрофойДругие страны
Алиев заявил, что армия Азербайджана полностью перекрыла границу Карабаха с Ираном
Алиев заявил, что армия Азербайджана полностью перекрыла границу Карабаха с ИраномПолитика
Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложение
Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложениеЭкономика
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу крови
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу кровиЕвросоюз
Конец дипломатии. Пашинян зовет армян воевать с Азербайджаном
Конец дипломатии. Пашинян зовет армян воевать с АзербайджаномДругие страны
"Статус-кво больше нет": Алиев угрожает Армении из-за Нагорного КарабахаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять