Ситуация в Беларуси и внешняя агрессия: о чем говорили Помпео с Лукашенко

Глава Государственного департамента США Майк Помпео в субботу, 24 октября, около получаса беседовал по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко, в ходе которого обсудили ситуацию в связи с протестами в стране, а также "судьбу одного из граждан США".

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Об этом сообщил приближенный к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".



"Обсудили ситуацию в мире. По обоюдному мнению, за время, прошедшее после февральского визита Помпео в Минск, обстановка изменилась разительно", – сообщили в Беларуси.



Как утверждает канал, в ходе беседы Лукашенко рассказал о национальном диалоге, который якобы активно ведется в Беларуси.



Он также подчеркнул, что Россия является главным союзником и особо отметил поддержку, которую Москва оказывает стране в нынешний период.

"Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы. В частности, в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран – Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать", - заявил Лукашенко.



Помпео подчеркнул, что угрозы, о которой говорит белорусский президент, не существует, ни от НАТО, ни от Польши и Литвы.

Согласно сообщению, Лукашенко пожелал успехов в проведении политической кампании в США в целом и лично Дональду Трампу.

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