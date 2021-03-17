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Скандал с вакциной AstraZeneca: ВОЗ не видит причин волноваться

17 марта, 16:48

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Венозная тромбоэмболия и без вакцины от коронавируса – третье по частоте сердечно-сосудистое заболевание в мире

Плюсы от использования вакцины AstraZeneca от коронавируса превышают возможные риски образования тромбов, из-за которых десятки стран уже отказались применять этот препарат.

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Об этом заявили 17 марта во Всемирной организации здравоохранения.

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На этом фоне в ВОЗ рекомендуют продолжать применение этой вакцины, отметив, что вакцинация против COVID-19 не уменьшит заболеваемость или смертность по другим причинам.

"Известно, что тромбоэмболические осложнения возникают часто. Венозная тромбоэмболия – третье по частоте сердечно-сосудистое заболевание в мире", – отметили в организации.

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Также в ВОЗ отметили, что страны, участвующие в широкомасштабных кампаниях по вакцинации, обычно сообщают о потенциальных побочных эффектах, но это не обязательно означает, что это связано с самой вакцинацией.

"Глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин тщательно оценивает последние доступные данные о безопасности вакцины AstraZeneca. Как только этот анализ будет завершен, ВОЗ немедленно сообщит о полученных результатах", – заверили в ВОЗ.

Напомним, что шведские исследователи утверждают, что вакцина этого производителя может провоцировать не только тромбоз, но и кровотечения.

Однако ранее Европейское агентство лекарственных средств тоже заявило об отсутствии доказательств того, что препарат AstraZeneca вызывает заболевание тромбозом.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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ВОЗ вакцинация вакцина AstraZeneca побочный эффект

Источник: Сегодня

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