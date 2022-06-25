Дипфейк-скандал. В Берлине и Мадриде провели встречи с фальшивым Кличко

Дата встречи была согласована через протокольный отдел канцелярии Сената в начале июня

Франциска Гиффай общалась с ненастоящим Виталием Кличко. Фото: коллаж "Сегодня"

Аферист, который выдавал себя за мэра Киева Виталия Кличко, связался по видеосвязи с бургомистром Берлина Франциской Гиффай. Их разговор длился полчаса. Они созвонились 24 июня и о встрече якобы просила украинская сторона.

Об этом сообщает Tagesspiegel.

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Дата встречи была согласована через протокольный отдел канцелярии Сената в начале июня. Разговор должен был начаться в 17:00, а в 18:45 канцелярия Сената Берлина заявила, что общение прервано.

"Ход разговора и постановка темы вызвали недоверие у берлинской стороны. Разговор был прерван преждевременно", – рассказали в канцелярии.

Позже разговор с послом Украины Андреем Мельником подтвердил, что общался не Виталий Кличко. Мужчина на экране выглядел как настоящий мэр Киева, но это был не он.

"Судя по всему, это был дипфейк", – заявила пресс-секретарь Сената Лиза Фрерихс.

Так, видеозвонок длился полчаса. Сейчас служба госбезопасности проводит расследование для выяснения всех обстоятельств.

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Пресс-секретарь Фрерихс рассказала, что мошенник узнавал о ситуации в Берлине и об уходе за беженцами в первые четверть часа. Затем задавались вопросы, которые показались подозрительными. В частности, о сотрудничестве властей Берлина, чтобы украинские мужчины покидали город и воевали в Украине. Или относительно того, будут ли украинские беженцы в Германии получать социальную помощь обманным путем.

Издание Bild заявило, что подобный инцидент произошел в Мадриде. Там тоже кто-то выдавал себя за Виталия Кличко. "Настоящий" Кличко подтвердил изданию, что общался не он.

"Дорогая Франциска Гиффай, я только что узнал, что вам и мэру Мадрида поступил ложный звонок. Кто-то выдавал себя за Виталия Кличко, но это был не я. Я надеюсь, что вскоре мы сможем поговорить по телефону через мои официальные каналы. Мне и переводчик не нужен", – сказал городской голова Киева.

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Франциска Гиффай общалась с ненастоящим Кличко

Реакция Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что враг не уймется и ведет войну по всем фронтам – в частности по дезинформации, по дискредитации украинских политиков. Чтобы рассорить с европейскими партнерами и чтобы Украине не помогали.

"Вчера якобы от моего имени мэрам нескольких европейских столиц с фальшивого почтового адреса разослали запросы общения через ZOOM. Поскольку наши друзья оперативно реагируют и поддерживают нас, мэры Берлина и Мадрида согласились на разговор. И с помощью технологии DeepFake с ними говорил злоумышленник, выдавая себя за Кличко. Убежден, что правоохранители должны расследовать такую "деятельность". Если нужно – привлечь иностранных специалистов", – написал городской голова в своем Telegram-канале.

Он добавил, что гибридная война, дезинформация со стороны России – одна из тем панельной дискуссии, в которой он и его брат Владимир Кличко должны принимать участие на саммите НАТО в Мадриде на следующей неделе.

Ранее мы рассказывали, что мошенника, выдававшего себя за друга Кличко, приговорили к 7,5 годам тюрьмы.