Скандал в Британии: стало известно, согласится ли Джонсон уйти в отставку

Источник рассказал о планах премьера

От Джонсона требуют уйти в отставку / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался добровольно уходить в отставку, несмотря на призывы членов правительства. В знак протеста свои должности в правительстве покинули уже 53 человека, сообщает Sky News.

Источник из офиса премьер-министра сообщил что Джонсон планирует в ближайшее время назначить людей на вакантные должности в правительстве.

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"Премьер-министр осознает, что у него есть мандат от 14 миллионов человек, и единственный способ, по которому он уйдет, — это если партия заберет у него этот мандат", — сказал источник.

По его словам, депутатам нужно "протрезветь и понять, о чем идет речь".

Также источник сообщил, что когда члены кабинета министров говорили с премьер-министром об уходе, он сказал им: "Нет, я не уйду".

Призывы к отставке

Поводом для отставки министров стал скандал из-за назначения Борисом Джонсоном на правительственный пост члена парламента Криса Пинчера, который обвиняется в сексуальных домогательствах к двум мужчинам в закрытом клубе.

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Также до этого были и другие скандалы. В частности, возникал вопрос с вечеринками в резиденции Джонсона в жесткий локдаун. Также Джонсона уличали в том, что он говорил неправду в парламенте, от чего он отговаривался добросовестным заблуждением или плохой памятью.

У Джонсона есть иммунитет на проведение голосования за нового лидера консерваторов, так как 6 июня этого года он получил вотум доверия. По действующим правилам, вопрос вотума доверия к Джонсону не могут выставлять на голосование до 6 июня 2023 года.