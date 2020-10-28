Скандал вокруг карикатуры на Эрдогана: МИД Турции вызвал французского дипломата на ковер

После того, как французский еженедельник Charlie Hebdo опубликовал полуголую карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Министерство иностранных дел Турции вызвало поверенного в делах Франции. Дипломатическое ведомство решительно осудило публикацию и передало соответствующую позицию представителю Франции.

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар также осудил Charlie Hebdo, сообщает телеканал CNN Turk.

"Этот журнал не признает никаких священных ценностей и систематически атакует ислам под именем свободы выражения мнений. Своими публикациями он нарушает универсальные и нравственные ценности, составляющие основополагающую философию ЕС. Это не свобода выражения, а бедность мнений. Это явно нападение. Это состояние юмора ужаса", – заявил министр.

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Напомним, Генеральная прокуратура Анкары возбудила уголовное дело из-за публикации карикатуры на Эрдогана.

А официальный представитель президента Ибрагим Калын заявил, что это не имеет ничего общего с юмором или свободой слова.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что карикатура на Эрдогана была опубликована на фоне разгорающегося между Анкарой и Парижем дипломатического конфликта. После оскорблений Эрдогана в адрес Макрона Франция отозвала посла и потребовала от Брюсселя принять меры в отношении Анкары.

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