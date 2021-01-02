Сколько длится иммунитет от коронавируса у тех, кто переболел в легкой форме

У переболевших коронавирусом в легкой или бессимптомной форме сохраняется долговременный иммунитет.

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К такому выводу пришли британские ученые в новом исследовании опубликованном в Science Immunology

Ученые изучили данные 136 медработников лондонских больниц. 76 из них перенести коронавирус в бессимптомной или легкой форме. Исследователи изучили ответы на антитела и Т-клетки.

Оказалось, что даже спустя 16-18 недель после перенесенной болезни у 89 процентов медицинских работников все еще были нейтрализующие антитела. Кроме того, у большинства также были Т-клетки, способные распознавать несколько различных частей вируса.

"Наконец, вот свидетельство стойкого антител и Т-клеточного иммунитета к SARS-CoV-2, которого многие ждали", – сказала автор исследования и профессор вирусной патологии в Институте Близард при Университете Королевы Марии в Лондоне.

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На данном этапе неизвестно, как долго может сохраняться иммунитет, ведь участников проверяли только через несколько месяцев после их заражения.

"Замечательное число, около 90 процентов людей, обладают совокупной силой сильных антител, которые предотвращают проникновение вируса, в сочетании с реакциями Т-клеток на различные части вируса, препятствующие его выживанию", – пояснила автор исследования и научный сотрудник лаборатории Queen Mary доктор Коринна Паде , автор исследования и научный сотрудник лаборатории Королевы Марии.

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