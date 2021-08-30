Сколько людей могут умереть от коронавируса до конца года: подсчеты ВОЗ

За последние две недели уровень заболеваемости вырос на 10%

На прошлой неделе число смертей увеличилось на 11%. Коллаж: "Сегодня"

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют еще 236 тысяч смертей от коронавируса до конца года из-за стагнации показателей вакцинации и низкого уровня вакцинации в более бедных странах.

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Об этом сообщает The Guardian.

"На прошлой неделе число смертей в регионе увеличилось на 11% – по одним надежным прогнозам к 1 декабря в Европе погибнет 236 000 человек", – заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Сегодня в Европе зафиксировали около 1,3 миллиона случаев смерти от коронавируса. По словам Клюге, из 53 стран-членов Европейского регионального бюро ВОЗ в 33 (62%) за последние две недели уровень заболеваемости составил более 10 процентов.

Клюге объяснил более высокую передачу инфекции распространением более заразного варианта Delta, "преувеличенным смягчением" ограничений и мер, а также резким увеличением числа летних поездок.

Когда закончится пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса может еще существовать на протяжении от двух до пяти лет. По его словам, в этом году пандемия точно не закончится. Вирус быстро мутирует и каждый месяц мир может сталкиваться с новыми штаммами.

"Это будет длиться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки, либо лечения", – отметил Кузин.

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