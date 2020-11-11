Мир сквозь слезы. Как армяне требовали отставки Пашиняна из-за Карабаха (фоторепортаж)

В Ереване прошел протест против невыгодного для Армении перемирия

Из-за подписания мирного соглашения с Азербайджаном оппозиционные партии Армении создают Комитет национального спасения, чтобы провести новые парламентские выборы и выбрать нового премьер-министра.

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Об этом, как сообщает Aysor, заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Фото: REUTERS/Artem Mikryukov

"Чтобы спасти Арцах (армянское название Нагорного Карабаха – ред.), мы должны начать национально-освободительную борьбу. В настоящее время мы формируем комитет по спасению Родины", – заявил Сагателян на протесте, который состоялся 11 ноября в центре Еревана.

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Фото: REUTERS/Artem Mikryukov

Назвав премьера Никола Пашиняна "главным препятствием на пути к спасению Арцаха", политик объявил, что в Армении больше нет правительства, поэтому оно должно самораспуститься. В связи с этим парламент должен созвать внеочередное заседание и отстранить его.

Фото: REUTERS/Artem Mikryukov

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В связи с этим протестующие двинулись колонной к дому правительства, чтобы требовать отставки премьера. Поскандировав антиправительственные лозунги, демонстранты направились к зданию парламента.

На митинге насчитали больше 50 тысяч человек.

Фото: REUTERS/Artem Mikryukov

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Армении действует военное положение в связи с коронавирусом, что делает досрочные выборы невозможными.

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Фото: REUTERS/Artem Mikryukov

Напомним, что перемирие в Нагорном Карабахе на условиях Азербайджана в Ереване восприняли очень остро – это вызвало многочисленные антиправительственные демонстрации, участники которых усроили погром в администрации премьера и даже избили спикера парламента.

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