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Слезы тысяч женщин: Аргентина легализовала аборты (фоторепортаж)

30 декабря, 14:18

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Аргентина стала самой крупной страной Латинской Америки, где женщинам позволили прерывать беременность

Парламент Аргентины легализовал аборты, что стало историческим решением не только для этой страны, но и для всей Южной Америки.

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Об этом сообщает Reuters.

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian, Matias Baglietto

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian, Matias Baglietto

Голосование по закону об абортах состоялось в Сенате сегодня в 4 часа утра – в результате 38 голосами членов верхней палаты местного Конгресса против 29 законопроект был принят.

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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian, Matias Baglietto

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian, Matias Baglietto

Теперь женщинам позволят прерывать беременность вплоть до 14 недели.

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian, Matias Baglietto

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian, Matias Baglietto

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За дебатами и голосованием следили тысячи аргентинцев и аргентинок, которые собрались под стенами Конгресса в Буенос-Айресе. Принятие закона они восприняли всеобщим ликованием.

Стоит отметить, что Аргентина стала самой крупной страной в регионе, где легализовали аборты. Ранее это было дозволено только на коммунистической Кубе, в крошечном Уругвае и некоторых штатах Мексики.

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian, Matias Baglietto

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian, Matias Baglietto

Легализация абортов была одним из предвыборных обещаний избранного в прошлом году президента Альберто Фернандеса, и нижняя палата парламента поддержала это ранее в этом месяце.

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian, Matias Baglietto
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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian, Matias Baglietto

Против законопроекта выступала Католическая церковь, а аргентинцы консервативных взглядов провели демонстрацию против этой инициативы.

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian, Matias Baglietto

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian, Matias Baglietto

"Мы совершили это, сестры. Мы вошли в историю. И мы сделали это вместе. Не хватает подходящих слов для этого момента, он наполняет тело и душу", – написала в Twitter депутат от левоцентристской правящей коалиции Моника Маха.

Напомним, что Папа Франциск, который сам является аргентинцем, ранее неоднократно выступал против абортов. В частности, он сравнивал их с наемными убийствами.

Мы также писали, что консервативное правительство Польши запретило аборты, что вызвало в стране массовые протесты.

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