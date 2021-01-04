Смерть украинки в Турции: две версии гибели

Полиция рассматривает две версии гибели Кристины Новицкой, которую нашли закованную в наручники с пакетом на голове на арендованной вилле в Турции.

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Украинка страдала от головных болей, поэтому полицейские выдвинули одну из двух версий трагедии – самоубийство. Об этом экслюзивно рассказал новостям "Сегодня" украинский консул.

По мнению полиции, существует вариант, когда человек хочет уйти из жизни подобным образом.

С этой версией не согласен эксперт-криминалист Валерий Кур, и чтобы говорить уверенно о том, почему погибла украинка, необходимо дождаться результатов судмедэкспертизы.

"Там преступность существует и существует серьезная. Лота Гули был известным вором на всем постсоветском пространстве. И он был авторитетом в Турции. Это дает мне основания предполагать, что наших украинок или русскоязычных красавиц девочек каким-то образом пытаются приглашать или для работы, или еще для чего-то. И я не удивляюсь, что это может быть насильственная смерть", – рассказывает эксперт-криминалист.

30-летняя киевлянка Кристина Новицкая последний год жила в курортном городке Бодрум на территории элитного комплекса. Официально не работала, однако известно, что преподавала танцы и была моделью.

Видео: Сегодня

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Напомним, женщину нашли в доме на стуле с полиэтиленовым пакетом на голове и со скованными за спиной руками в наручниках.

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