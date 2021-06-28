Смертельно опасен. В Индии у переболевших COVID-19 детей обнаружили новый недуг

В Индии у детей обнаружили новое заболевание. Фото: REUTERS/Amit Dave
Дети в Индии, которые переболели COVID-19, начали чаще заболевать мультисистемным воспалительным синдромом. Заболевание обычно развивается через четыре-шесть недель после выздоровления ребенка или подростка.
Об этом сообщает издание The Times of India.
"Этому синдрому уже год, и мы получаем все большее количество случаев", – заявил профессор Института медицинского образования в Чандигархе Джаяшри.
У этого заболевания следующие симптомы:
- лихорадка;
- сыпь;
- конъюнктивит;
- диарея;
- рвота;
- низкое кровяное давление.
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Мультисистемный воспалительный синдромом может привести к печальным последствиям. Проблема еще и в том, что нередко врачи путают его с другими детскими заболеваниями.
По информации местных СМИ, случаи возникновения этого синдрома у детей отмечены в штатах Махараштра, Харьяна, Пенджаб и других, точное число заболевших не установлено, но их уже сотни (только в Чандигархе цифры разнятся от 42 до 252 детей).
Пока в Индии нет официальной общенациональной статистики по этому заболеванию и нет рекомендаций, как с ним бороться.
Ранее сообщалось, что индийский штамм COVID-19 снова мутировал.
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