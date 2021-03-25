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Смерть внука Назарбаева в Британии: стала известна причина

25 марта, 15:48

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Коронер не обнаружил у Айсултана Назарбаева следов неестественной смерти

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, тело которого обнаружили в прошлом году в Лондоне, умер естественной смертью.

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К такому выводу, как сообщает Радио Азаттык, пришли британские коронеры.

В опубликованных 24 марта выводах патологоанатомов говорится, что причиной смерти 29-летнего Айсултана Назарбаева стала кокаиновая зависимость.

Напомним, что мужчина скончался за 10 дней до своего 30-летия – 16 августа 2020 года его обнаружили без сознания в парке в Лондоне.

Заключение коронера подтверждается тем, что Айсултан несколько лет боролся с наркозависимостью. Но в прошлом году он сообщил, что сбежал из Казахстана в Великобританию и попросил о политическом убежище, обвинив родственников в преследовании.

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Кроме того, он заявил о "высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана", что связали с его смертью, которая наступила через полгода.

Айсултан – младший сын Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева. Любопытно, что его отец Рахат Алиев тоже скончался – он умер в 2015 году в Австрии, где укрывался от уголовного преследования на родине.

Перед тем, как рассориться с семьей, Айсултан Назарбаев занимал должность вице-президента Казахстанской федерации футбола. Однако после стал фигурантом нескольких громких скандалов, в частности, находясь под воздействием наркотиков, он в 2019 году укусил констебля британской полиции.

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Великобритания наркотики назарбаев кокаин вскрытие наркомания
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