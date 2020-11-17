СМИ назвали "день рождения" коронавируса: как прошел первый год пандемии

Первым инфицированным пока считается 55-летний житель Хубэя, который 17 ноября 2019 обратился к врачу

Первый случай заражения новым коронавирусом в Китае могли зафиксировать 17 ноября 2019 года, а не в декабре, как официально сообщалось ранее.

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Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на данные правительства Китая.

По данным издания, первым заразившимся пока считается 55-летний житель Хубэя. С 17 ноября 2019, когда он обратился к врачу, ежедневно появлялись от одного до пяти новых случаев заражения, следует из данных правительства. К 15 декабря таких случаев было 27, к 20 декабря их стало уже 60.

Издание допускает, что были и более ранние случаи заражения COVID-19, о которых еще не известно.

Как известно, первые сообщения о вспышке неизвестной болезни появились в китайских СМИ еще в декабре прошлого года.

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Первые случаи заражения новым коронавирусом были зафиксированы на рыбном рынке в Ухане. Этот 11-миллионный город в последствие стал эпицентром распространения коронавируса.

Чтобы остановить распространение коронавируса, власти Китай 23 января 2020 года полностью закрыли провинцию Хубэй и город Ухань. Во многих регионах страны был введен жесткий карантин.

В апреле власти Китая заявили, что победили коронавирус.

Си Цзиньпин прибыл в Ухань. Источник: Reuters/China Central Television

Большинство карантинных ограничений были сняты. С тех пор в стране фиксируют небольшое количество новых случаев заражения, как правило, коронавирус "привозят" из-за рубежа.

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Тем временем с приходом осени во многих странах началась вторая волна пандемии COVID-19.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 55 074 994 случаев заражения COVID-19, умерли 1 328 068 человек.

В Украине жесткий карантин был введен с 17 марта, с тех пор его действие постоянно продлевалось. В зависимости от эпидемиологической ситуации в стране изменялся уровень карантинных ограничений.

Не так давно в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня.

На данный момент в Украине инфекцию подтвердили у 557 657 человек. Умерли 9856 человек, вылечить удалось 250 983 инфицированных.

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Согласно одной из популярных версий, новый коронавирус передался человеку от летучей мыши – в Китае мясо этого животного считается деликатесом и пользуется популярностью. Еще по одной из версий, первое заражение коронавирусом произошло из-за утечки в секретной лаборатории в Ухане, которая занимается разработками биооружия.

Окончательного ответа на вопрос, что послужило причиной появления нового коронавируса, нет до сих пор.

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