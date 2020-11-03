СМИ уточнили число жертв теракта в Вене

Молодой парень получил четыре пули в грудь, медики были бессильны

Число жертв вчерашнего теракта в центре Вены, устроенного исламскими радикалами, возросло до пяти.

Реклама

Об этом сообщила австрийская газета Heute.

Как пишет издание, 21-летний мужчина скончался в результате полученных ранений. Убийца выпустил молодому парню в грудь четыре пули.

При этом газета уточняет, что 16 раненых время находятся в больницах, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое. Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц в телеобращении к нации сообщил о гибели четырех гражданских лиц.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер также заявил, что четыре человека погибли, 22 получили ранения в результате теракта в Вене.

Реклама

"На совести преступника четыре жертвы. Сейчас мы располагаем информацией, что 22 человека были ранены", — сказал он на пресс-конференции в Вене.

Напомним, вечером 2 ноября в столице Австрии произошел ряд террористических атак в разных локациях города: нападению подверглись несколько ресторанов, синагога и еврейский центр, сообщалось также о взрыве. Писалось, что в результате стрельбы у синагоги погибли семь человек, однако цифра не подтвердилась.

Также сообщалось, что во время теракта в Вене погибли четыре человека: трое мирных жителей – двое мужчин и женщина. Четвертый погибший — преступник, который подорвал себя поясом шахида.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Теракт в центре Вены

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама