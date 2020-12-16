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Снежный апокалипсис в Японии: страна попала в белый плен (видео)

16 декабря, 12:11

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Японию завалило снегом – на дорогах заторы, а авиарейсы отменяют

На севере Японии выпал мощный снегопад, в результате которого пострадали не менее 13 человек и были отменены десятки авиарейсов.

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Об этом сообщает местный телеканал NHK.

Снегопад в северных префектурах Ниигата, Акита и Иватэ, а также в районах вдоль побережья Японского моря начался в ночь на 15 декабря, с той поры выпало от 1 до 1,6 метров осадков. Это примерно вчетверо выше нормы для этой поры года.

Из-за непогоды в пострадавших районах затруднено автомобильное движение – его не удалось восстановить до сих пор.

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Между Иватэ и Акита растянулась 15-километровая пробка из грузовых и легковых автомобилей, десятки машин оказались заблокированы.

Из-за снегопадов в Японии отменили более 50 внутренних авиарейсов, а жителей призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте из-за риска обледенения дорожного покрытия.

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Япония зима снег снегопад стихийное бедствие
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